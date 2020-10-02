RTÜK'ten 'İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası' açıklaması - Son Dakika

RTÜK'ten 'İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası' açıklaması

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), kurulun İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bir kısım medyanın eski ve köhneleşmiş alışkanlıklarıyla ürettiği yalan haberlerinden ve karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini...

RTÜK'ten 'İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası' açıklaması, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), kurulun İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bir kısım medyanın eski ve köhneleşmiş alışkanlıklarıyla ürettiği yalan haberlerinden ve karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini arzu ediyoruz" denildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, belli bir kesimin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu maksatlı ve sistematik olarak bir süredir hedef aldığı ve yıpratma kampanyalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi. RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası hakkında bugün basın ve yayın organlarına yansıyan haberlerde gerçeklerin çarptırıldığı, bilinçli olarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Daha önce var olan RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği binası deprem hasar raporu nedeniyle Aralık 2015 tarihinde yıkılmıştır. Yıkımın ardından İstanbul Temsilciliği, bir başka Üst Kurul olan Rekabet Kurumu'nun binasında RTÜK'e bilabedel ayrılan alanda çalışmalarını yürütmüştür. Hasarlı binanın yıkımından sonra 2018 tarihinde TOKİ tarafından yapılan ihaleyle yeni binanın inşasına başlanmış ve 6 Ağustos 2020 tarihinde iç tefrişatı olmaksızın boş olarak Üst Kurul'a teslim edilmiştir. Teslim edilen bodrum dahil 9 katlı bina 1800 metrekare genişliktedir. Binanın tefrişatı için Kamu İhale Kurumu mevzuatı çerçevesinde ihaleye çıkılmıştır. Bütün bu alımlar mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşmiştir. Bahse konu art niyetli haberlerde geçtiği gibi ayrılan bütçe sadece RTÜK Başkanlık Makamı için kullanılmamıştır. Ödenek, 9 katlı binadaki Üst Kurul toplantı salonu başta olmak üzere personel, idari, teknik büroların yer aldığı binanın tamamı için harcanmıştır. Gerçekler ayan beyan ortadayken, üstün gayretle yayıncılık alanını düzenlemek ve denetlemek adına yapılan bütün çalışmalar görmezlikten gelinerek hazırlanan yanlış ve yanlı haberler, asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kısım medyanın eski ve köhneleşmiş alışkanlıklarıyla ürettiği yalan haberlerinden ve karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini arzu ediyoruz. TBMM'de grubu bulunan partilerin kontenjanlarından millet iradesiyle seçilen üyelerle önemli bir vazife yürüten RTÜK'ü yıpratmak kimseye fayda sağlamaz. Bu girişimler, yalan ve haksız suçlamalar RTÜK'ün kanunlar çerçevesinde yürüttüğü görevlerini yapmasına engel olamayacaktır."


RTÜK'ten 'İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası' açıklaması

İstanbul, Radyo, Kurul, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten 'İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası' açıklaması - Son Dakika

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