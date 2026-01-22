RTÜK'ten Eleştiri Ceza Rüzgarı

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, "Tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkı demokrasinin temellerindendir. Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Danıştay kararlarına göre, kamunun işleyişi söz konusu olduğunda, medyanın özgürlük alanı daha geniştir ve yöneticiler, 'abartılı, rahatsız edici, sarsıcı' nitelikte de olsa eleştirilere açık olmalıdır. Eleştiri hakkını fiilen sıfırlayan karara, karşı oy kullandım" dedi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün SZC TV'ye, HBO'ya "Jasmine" ve MUBİ'ye "Pasajlar" filmi nedeniyle ceza vermesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığ açıklamada, şunları kaydetti:

"RTÜK'ten eleştiriye 'sıfır' tahammül… SZC TV'ye Bakanlara 'sıfırlı karne' eleştirisi, HBO'ya 'Jasmine' ve MUBİ'ye 'Pasajlar' filmi nedeniyle ceza verildi. SZC TV'ye; 'İçimizden Biri' programında Sunucu Ekrem Açıkel'in, 'Hükümete bir karne verelim mi?' başlığıyla, performanslarını değerlendirdiği bakanlara 'sıfır' vermesi ve 'otur sıfır' ifadeleri, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle, yüzde 1 idari para cezası verildi.

Tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkı demokrasinin temellerindendir. Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Danıştay kararlarına göre, kamunun işleyişi söz konusu olduğunda, medyanın özgürlük alanı daha geniştir ve yöneticiler, 'abartılı, rahatsız edici, sarsıcı' nitelikte de olsa eleştirilere açık olmalıdır. Eleştiri hakkını fiilen sıfırlayan karara, karşı oy kullandım.

HBO max'e; 'Jasmine' dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin, 'milli-manevi değerlere ve genel ahlaka aykırı olduğu' gerekçesiyle, yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı. Dizinin 1. bölümünden sonra 2., 4. ve 6. bölümleri de katalogdan çıkarılacak.

MUBİ'ye; 'Passages' (Pasajlar) filminde yer alan bazı sahnelerin, 'milli-manevi değerlere ve genel ahlaka aykırı' ve 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı."