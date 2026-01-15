RTÜK'ten İki Dijital Platforma Cezalar - Son Dakika
RTÜK'ten İki Dijital Platforma Cezalar

15.01.2026 14:39
RTÜK, şiddet ve ahlaka aykırı içerikler nedeniyle iki dijital platforma ceza uyguladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), vatandaş şikayetleri ve izleme uzmanlarının raporları kapsamında iki dijital platformun da aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına idari para cezası müeyyideleri uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; 'Veliaht' adlı dizinin 4, 11, 18 ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde yayınlanan bölümlerindeki yayın ihlallerini görüşen Üst Kurul, dizide yer alan şiddet sahnelerinin şiddetin olağanlaştırıldığı, yöntem öğretici nitelikte olduğu ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açabilecek etkilere sebep olabileceğini tespit etti. Bu nedenlerle ilgili yayın kuruluşuna 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan 'Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmü ve 'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz' hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELEN DİZİ İNCELENDİ

'Halef: Köklerin Çağrısı' adlı dizideki yayın ihlalleri de Üst Kurulun gündemindeydi. Dizinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihlerinde yayınlanan bölümlerine ilişkin web sitesi, telefon hattı ve e-Devlet üzerinden RTÜK'e iletilen çok sayıda şikayeti de dikkate alan Üst Kurul, dizinin ilgili bölümlerinde resmedilen ilişkilerin; sadakatsizlik ve değersizleştirme gibi temeller üzerine oturtulduğunu tespit etti. Ayrıca dizide iki kız kardeşin bir adamla evli olması, bu durumun çok eşliliğin normalleştirilmesi, kadınların küçük düşürücü şekilde yansıtılmasına neden olduğu değerlendirildi. İlgili yayın kuruluşuna 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadınları istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

DİJİTAL PLATFORMA KATALOGDAN ÇIKARMA VE İDARİ PARA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda ele alınan bir diğer konu da Hasan Can Kaya tarafından sunulan 'Konuşanlar' adlı programdaki genel ahlaka aykırı nitelikte içeriklere yer verilmesi ile argo ve küfürlü ifadelerin kullanılmasına yönelik ihlallerdi. Programda, toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil, kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi anlatılmasının, bu davranışların normalleşmesine, hatta popülerlik kazanmak için taklit edilmesine yol açabileceğine dikkat çeken Üst Kurul; programın, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak görüp teşvik ettiğini tespit etti. Bu gerekçelerle programın yayınlandığı dijital platforma 6112 sayılı Kanun'da düzenlenen 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz' ve 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükümlerine aykırı hareket etmekten katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi.

'EFSANE FUTBOL'A ÜRÜN YERLEŞTİRME YAPTIRIMI'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'Efsane Futbol' adlı programın 1, 6, 7, 14 ve 20 Aralık 2025 tarihlerinde ekrana getirilen bölümlerinde yer verilen ürün yerleştirmelerin program bütünlüğünü bozmasını ve ürüne aşırı vurgu yapılmasını da ele aldı. İlgili yayın kuruluşuna 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editöryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılmaz' hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

Dijital platformun yayınladığı şarkılarda ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin kullanılması da Üst Kurul'da görüşüldü. Çok sayıda çalma listesi ve şarkıda küfürlü ve argo ifadeler olduğu, aynı zamanda hem Türkçe hem de toplumun genel ahlaki değerleri nezdinde olumsuz sonuçlara yol açtığı vurgulandı. Bu çerçevede ilgili dijital platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz' ve 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükümlerini ihlalden katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

