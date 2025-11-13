RTÜK Üyelik Seçimi Sonuçlandı - Son Dakika
RTÜK Üyelik Seçimi Sonuçlandı

RTÜK Üyelik Seçimi Sonuçlandı
13.11.2025 00:36
TBMM, RTÜK üyelikleri için yapılan seçimde Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir'i seçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) AK Parti ve MHP grubuna düşen 2 yeni üyeyi belirlemek için Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

YENİ ÜYELER BELLİ OLDU

Gündem dışı konuşmaların ardından AK Parti'nin, Genel Kurul gündem ve çalışma takvimine ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeye geçildi. Kabul edilen önergeyle; RTÜK üye seçiminin tamamlanmasıyla Genel Kurul'un kapanmasına karar verildi. Ardından RTÜK'te 24 Ekim 2025 ve 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan üyelikler için seçime gidildi.

Seçimde, 279 milletvekili oy kullandı. Seçimler sonucunda; AK Parti'nin adayı RTÜK eski başkan yardımcısı Orhan Özdemir ile MHP'nin adayı RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker, RTÜK üyeliğine seçildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: İHA

Tbmm Genel Kurulu, Orhan Özdemir, Fatma Çeliker, AK Parti, Medya, Yerel

