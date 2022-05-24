Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bombardımanı sonucu siviller yaralandı

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bombardımanı sonucu ülkenin kuzeyinde sivillerin yaralandığını açıkladı.

Ruanda Savunma Kuvvetlerinden (RDF) yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FARDC) tarafından ülkenin kuzeyinde yapılan bombardıman sonucu sivillerin yaralandığı ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü bildirildi.

RDF sözcüsü Albay Ronald Rwivanga, "Yaralılar tedavi görüyor ve yetkililer hasarın boyutunu değerlendiriyor." dedi.

RDF'den yapılan açıklamada, saldırıdan Musanze bölgesindeki sivillerin etkilendiği belirtildi.

Ruanda ordusu, büyük göller bölgesindeki 12 ülkenin oluşturduğu Genişletilmiş Ortak Doğrulama Mekanizması'ndan (EJVM) bombardımanla ilgili acil soruşturma yürütmesini istedi.

22 Mayıs'ta KDC ile M23 isyancıları arasında çatışmalar patlak vermişti. Çatışmaların Ruanda ile KDC sınırına sıçradığı ve bombardımanın buna yönelik olduğu tahmin ediliyor.

KDC yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.