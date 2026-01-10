Rubio: ABD İran Halkını Destekliyor - Son Dakika
Rubio: ABD İran Halkını Destekliyor

10.01.2026 11:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'daki gösterilere destek verdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve günlerdir süren gösterilerde, "ABD yönetiminin İran halkını desteklediğini" açıkladı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran genelinde devam eden protestolara ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında Rubio, "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." demişti.

??İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

