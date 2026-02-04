Rubio'nun Asya Turu: Güney Kore ve Hindistan ile Görüşmeler - Son Dakika
Rubio'nun Asya Turu: Güney Kore ve Hindistan ile Görüşmeler

04.02.2026 10:21
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güney Kore ve Hindistan ile kritik mineraller ve güvenlik konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Cho yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ittifakın güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Görüşmede taraflar, ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın "kalıcı gücüne" dikkati çekerken, Güney Kore'nin kritik minerallerde güvenli, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirlerinin oluşturulmasında üstlendiği liderlik rolü vurgulandı.

Taraflar, ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un öngördüğü şekilde, ileriye dönük bir gündemle ABD-Güney Kore ittifakının geliştirilmesini değerlendirdi.

İkili, sivil nükleer enerji, nükleer enerjili denizaltılar, gemi inşası ve kritik ABD endüstrilerini yeniden inşa etmek için Güney Kore'nin yatırımlarını artırmasına ilişkin yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik kararlılıklarını yineleyen taraflar, bölgesel istikrarın korunmasıyla özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunun desteklenmesinde ABD-Japonya-Güney Kore üçlü işbirliğinin kritik önemini vurguladı.

Rubio-Jaishankar bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan başka açıklamaya göre, Rubio ve Jaishankar yaptıkları görüşmede, kritik mineraller alanında ikili işbirliğinin derinleştirilmesini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede taraflar, kritik minerallerin aranması, çıkarılması ve işlenmesine yönelik ikili işbirliğinin resmileşmesi kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında varılan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren taraflar, yeni ekonomik fırsatların önünü açmak için veortak enerji güvenliği hedefi kapsamında iki ülkenin birlikte çalışacağını vurguladı.

Rubio ve Jaishankar, Hint-Pasifik güvenliğine katkı için Hindistan, Avustralya ve Japonya'nın da dahil olduğu Quad diyaloğu aracılığıyla ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesine yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Taraflar, ayrıca, müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesinin ortak çıkarların ilerletilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Diplomasi, Hindistan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

