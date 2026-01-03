Rubio: Oyun Oynamayın, Sonu İyi Olmaz - Son Dakika
Rubio: Oyun Oynamayın, Sonu İyi Olmaz

03.01.2026 21:54
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Maduro’ya karşı uyarıda bulunarak, başkanın ciddiyetle hareket ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Burada vermek istediğimiz mesaj şudur: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kavga edecek bir düşman aramıyor. Herkesle iyi geçinmek istiyor. Herkesle konuşuyoruz, herkesle bir araya gelebiliriz. Ancak oyun oynamayın. Bu Başkan'la  oyun oynamayın. Çünkü bunun sonu asla iyi bitmez. Umarım dün akşam yaşananlar gerekli dersi vermiştir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonla ilgili  düzenlediği basın toplantısında konuştu. Rubio, şunları söyledi:

"Nicolas Maduro, 2020 yılında hakkında suçlamalar yöneltilmiş bir isimdi. Gayrimeşru bir liderdi ve kesinlikle hiçbir meşruiyeti yoktu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınmıyordu, Avrupa Birliği tarafından tanınmıyordu ve birçok ülke tarafından da tanınmıyordu. Başına 50 milyon dolar ödül konmuş bir kaçaktı. Peki, onu yakalama yetkisi kime aitti? Evet, bu yetki yalnızca bize aitti. Bununla birlikte, Nicolas Maduro'nun bu durumdan kaçınmak için gerçekten birçok fırsatı vardı. Defalarca kendisine yeni ve ciddi teklifler sunuldu. Ancak o, sonrasında çılgınca davranmayı tercih etti ve bugün yaşananlar ortaya çıktı.

Dünyadaki birçok kişi gibi oyun oynamayı seviyor. Düşünün; İran'ı ülkesine davet eden, petrol altyapısına el koyan, Amerikalıları esir alan ve bunlar üzerinden ticaret yapabileceğini, esir takasıyla pazarlık edebileceğini sanan biriydi. Umarım insanlar artık şunu anlıyordur: Artık yeni bir başkanımız var. 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile oyun oynayamazsınız. Kendisi oyun oynayan biri değildir. Bir şey yapacağını söylüyorsa, onu yapar.

"Umarım dün akşam yaşananlar gerekli dersi vermiştir"

Bu konuda doğrudan harekete geçer. Gerçekten bu süreci 14–15 yıldır izliyorum. Pek çok kişi sürekli 'şunu yapacağım, bunu yapacağım, oraya gidince şöyle davranacağım' deyip durur. Ancak bu Başkan sürekli hareket halindedir; o bir aksiyon başkanıdır. Bunun hala nasıl anlaşılamadığını bilmiyorum ama anlamadıysanız artık biliyorsunuz. İnsanlar bunu kavramak zorundadır. Bu, sadece konuşan, basın toplantıları düzenleyen ya da mektup yazan bir başkan değildir. Bir konuda ciddiyse, bu gerçekten ciddi olduğu anlamına gelir. Bir şey yapacağını söylüyorsa, onu yapar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları açısından hayati bir noktadır.

Bu Başkan bir barış başkanıdır. Bunu daha önce de söyledim. Nicolas Maduro'ya birçok fırsat verildi. Bambaşka bir yerde, çok daha mutlu bir şekilde yaşayabilirdi. Ancak o oyun oynamayı tercih etti. Şimdi artık karşısında çok daha büyük sorunlar var. Burada vermek istediğimiz mesaj şudur: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kavga edecek bir düşman aramıyor. Herkesle iyi geçinmek istiyor. Herkesle konuşuyoruz, herkesle bir araya gelebiliriz. Ancak oyun oynamayın. Bu Başkan'la oyun oynamayın. Çünkü bunun sonu asla iyi bitmez. Umarım dün akşam yaşananlar gerekli dersi vermiştir. Umarım insanlar için öğretici olmuştur."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

23:42
