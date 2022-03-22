Rugby Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Rugby Türkiye Şampiyonası başladı

22.03.2022 11:45
Rugby Türkiye Şampiyonası başladı

Rugby Gençler Türkiye Şampiyonası 750 sporcunun katılımı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde başladı.

Rugby Gençler Türkiye Şampiyonası 750 sporcunun katılımı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde başladı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programı doğrultusunda Vakfıkebir İlçe Stadında 24 il, 50 takım ve 750 sporcunun katılımlarıyla birlikte Okul Sporları Rugby Gençler (Kız-Erkek) Türkiye birinciliği başladı. 21 Mart tarihinde başlayan şampiyona 25 Mart günü ödül töreniyle sona erecek.

22 ilden, 50 takım ve 750 sporcunun katıldığı Okullar arası Gençler Türkiye Rugby Şampiyonanın açılış törenine katılan Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm takımlara başarılar diledi.

(Mehmet Bülent Alp/ İHA)

Rugby Türkiye Şampiyonası başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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