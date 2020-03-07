Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (3) - Son Dakika

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Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (3)
6 saat önce
BAŞHEKİM DE AÇIĞA ALINDIAdana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde şizofreni hastası N.K.'nın, diğer hasta Sultan Gürner'in gözlerine parmaklarını sokarak, görme yetisini kaybetmesine neden olması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, hastanenin baş hekimi Uzm. Dr.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
BAŞHEKİM DE AÇIĞA ALINDI
Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde şizofreni hastası N.K.'nın, diğer hasta Sultan Gürner'in gözlerine parmaklarını sokarak, görme yetisini kaybetmesine neden olması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, hastanenin baş hekimi Uzm. Dr. Dilek Altun Varmış'ın da açığa alındığı bildirildi.
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