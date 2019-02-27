Son Dakika Haberleri: Ruhani Zarif'in İstifasını Reddetti

Ruhani Zarif'in İstifasını Reddetti

53 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını reddetti.

Ruhani Zarif'in İstifasını Reddetti, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını reddetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini bildiren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını reddetti. Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmeme gerekçesini ise, "Emin, onurlu, cesur ve dindar' biri olarak ABD'nin ağır baskılarına karşı ön safta yer bulunduğunuz için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyorum ve kabul etmiyorum" şeklinde ifade ettiği aktarıldı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

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