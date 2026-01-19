Ruhsatsız Diş Uygulayıcısı Gözaltına Alındı

Muş'un Varto ilçesinde ruhsatsız şekilde hastalara takma diş ve dolgu yaptığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde çok sayıda dişçilik malzemesi ele geçirildi.

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucu Varto ilçesinde bir şahsın ikametinde yetkisiz olarak takma diş ve diş dolgusu yaptığı bilgisine ulaşıldı. Alınan adli arama kararına istinaden 19 Ocak günü saat 16.30 sıralarında adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada diş kompresörü, diş kalıpları, takma diş, diş aynaları, yapıştırıcılar, ölçü malzemeleri, müşteri defteri ve dişçilikte kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde daha önce bir diş kliniğinde çalıştığını ve burada öğrendiği işlemleri ruhsatsız şekilde vatandaşlara uyguladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ