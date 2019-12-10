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Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)
6 saat önce
OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:49 Kaynak: DHA
OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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