Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)
Son Dakika Güncel Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2) - Son Dakika

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)

6 saat önce

OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2), System.String[]

OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:49 Kaynak: DHA
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