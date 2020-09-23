Rumeli İskelesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ağustos ayında görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Rumeli İskelesi, hizmete girdiği günden bu yana Tekirdağlıların olduğu kadar şehre gelen misafirlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her geçen gün ziyaretçi sayısı artan Rumeli İskelesi, Süleymanpaşa'da sosyal hayatın merkezi haline geldi.

Hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Rumeli İskelesi, hem amatör balıkçılıkla ilgilenen hem de iskelede deniz havası almak isteyen vatandaşların geliş gidişleri ile dolup taşıyor. İskele üzerinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Aile Çay Bahçesi ve restoran da büyük ilgi görüyor. Restoran kısmında sabah kahvaltısı ve Trakya'nın kendine has lezzetlerinden olan 'çibörek' servisinin başladığı, ilk günden bu yana talebin giderek arttığı ifade edildi.

Başkan Yüksel iskelede vatandaşlarla bir araya geliyor

Sık sık Rumeli İskelesi'ni ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip fikir alışverişinde bulunuyor. Vatandaşlar iskele için Yüksel'e teşekkür ederek şehrin büyük bir ihtiyacının karşılandığını dile getiriyorlar. Birçok farklı imkana sahip olan iskelede vatandaşlarla vakit geçiren Yüksel, fotoğraf isteklerini de geri çevirmiyor. - TEKİRDAĞ