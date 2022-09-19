Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da kimliksiz mezarlar, ele geçirilen mühimmatlar ve hapishane olarak kullanılan mekanlar görüntülendi - Son Dakika
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Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da kimliksiz mezarlar, ele geçirilen mühimmatlar ve hapishane olarak kullanılan mekanlar görüntülendi

19.09.2022 23:17

Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında bulunan mezarlarda çalışmalar sürüyor.

Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında bulunan mezarlarda çalışmalar sürüyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum'da bulunan mezarlardaki cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için gömüldükleri yerden çıkarılmaya devam ediyor.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum'un şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında bulunan Rus güçlerine ait siperlerden çok sayıda mühimmat çıkarıldı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesindeki İzyum kentinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri şehirden çekildi. Kentteki bazı büst ve heykellerin çatışmalardan dolayı zarar gördüğü görüldü.

İzyum kentinde yaşayan vatandaşların, telefon şebekelerinin şehir merkezinde halen çalışmamasından ötürü kentin yüksek tepelerine çıkarak yakınlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum kentinin şehir merkezinde bulunan ve Rus güçlerince işkence merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen polis merkezi binası, gazeteciler tarafından görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da kimliksiz mezarlar, ele geçirilen mühimmatlar ve hapishane olarak kullanılan mekanlar görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da kimliksiz mezarlar, ele geçirilen mühimmatlar ve hapishane olarak kullanılan mekanlar görüntülendi - Son Dakika
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