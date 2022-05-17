Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi - Son Dakika
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Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi

17.05.2022 17:29

- Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 Ukraynalı asker tahliye edildi.

- Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi

MARIUPOL - Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 Ukraynalı asker tahliye edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında 83. güne girildi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 264 askerin tahliye edildiğini bildirdi. Bakan Yardımcısı Maliar, tahliye edilenlerin 53'ünün ağır yaralı olduğunu ve Novoazovsk bölgesinde askeri hastaneye kaldırıldığını, askerlerden 211'inin de Olenivka'ya götürüldüğünü aktardı. Fabrikadaki diğer askerlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Maliar, 264 yaralı Ukraynalı askerin esir durumdaki Rus askerleriyle takas edileceğini söyledi.

Fabrikadan tahliye edilen askerlerin götürüldüğü iki bölge, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.

Fabrikadaki kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edilmişti

Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında. 10 gün önceye kadar gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç'ın koordine ettiği ve 7 Mayıs'ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti.

Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi

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Son dakika... Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi Son dakika... Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi - Son Dakika


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