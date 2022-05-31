Rus milyarder Abramovich'den AB'ye yaptırım davası

Rus milyarder Roman Abramovich'in Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi hakkında aldığı yaptırım kararlarına karşı AB Mahkemesinde dava açtığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Avrupa Birliği (AB) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan Rus oligarkları yaptırım listesine almış, söz konusu yaptırım listesinde Rus milyarder Roman Abramovich'te yer almıştı. Abramovich'in, kendisi hakkında yaptırım kararı alarak kara listeye ekleyen AB Konseyi'ni bizzat AB Mahkemesine dava ettiği ortaya çıktı.

Putin'e yardım ettiği ve Ukrayna'nın işgalinde rol oynadığı gerekçesiyle yaptırım listelerinde adı geçen Abramovich, İngiltere'nin de AB gibi kendisini yaptırım listesine almasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satma kararı almıştı.

Konuya ilişkin olarak görüşleri sorulan AB Konseyi ve ilgili AB Mahkemesi yetkilileri henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)