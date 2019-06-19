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Rus müzisyenler, festivalde konser verdi

4 dakika önce

Rus müzisyenler Boris Berezovsky ile Alexander Kniazev, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "47. İstanbul Müzik Festivali"nde bir araya geldi.

Rus müzisyenler, festivalde konser verdi, System.String[]
Rus müzisyenler Boris Berezovsky ile Alexander Kniazev, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "47. İstanbul Müzik Festivali"nde bir araya geldi.
İki sanatçı, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen festivalin "Yıldızlarla Oda Müziği" serisi kapsamında İş Sanat Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
Piyanoda Çaykovski Yarışmasını 1990'da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Berezovsky'nin, viyolonselde ise Mstislav Rostropovich'in varisi olarak işaret edilen Kniazev'in sahne aldığı konsere sanatseverlerin ilgisi yoğundu.
Müzisyenler, ilk bölümde Richard Strauss'dan viyolonsel ve piyano için Sonat Fa Majör eserinden, ikinci bölümde Dmitri Hostakovich'den viyolonsel ve piyano için Sonat Re minör, op. 40 eserinden ve son bölümde Sergei Rachmaninov'dan Viyolonsel ve Piyano için Sonat Sol minör, op. 19 eserlerinden bölümler icra etti.
Konserin ardından viyolonsel Alexander Kniazev, eserlerinden oluşan CD'leri imzalayıp hayranlarıyla sohbet etti.
15 farklı mekan, 22 konser
Konser öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, son 7 yıldır festivali bir tema üzerinden kurguladıklarının altını çizerek, bu yıl ki tema olan "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" ile festival içeriğinin biraz daha renklendiği, çeşitlendiğini söyledi.
Üç hafta sürecek "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında 15 farklı mekanda toplamda 22 konser gerçekleşeceğini kaydeden Çakırkaya, "Ağırlıklı olarak klasik müzik repertuvarı var konser programlarında ama klasik dışı konserlerimiz de var. Dünya müziği dediğimiz geleneksel müzik konserimiz "Seyr ü Sefa" ve "David Orlowsky Trio" konseri gibi klasik dışı içeriklere de yer verdik." dedi.
Alexander Kniazev ve Boris Berezovsky ikilisinin de çağın en büyük Rus müzisyenlerinden olduğuna işaret eden Çakırkaya, "İkisi de kendi enstrümanlarında çok üst düzey, çok incelikleri olan müthiş müzisyenler. İkisinin arasındaki uyumu da gerçekten çok başarılı." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:58 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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