Rus Ordusu Lviv'e Oreşnik Füzesi İle Saldırdı

09.01.2026 13:45
Rus ordusu, Lviv kentine ikinci kez Oreşnik füzesi ile saldırdı, hedefler belirsiz.

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli, hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Bu, Oreşnik füze sisteminin kullanıldığı ikinci saldırı oldu.

Rusya Savunma Bakanlığından gece saatlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Kiev rejiminin 29 Aralık gecesi Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı konutuna düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik mobil karadan konuşlu orta menzilli füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli kara ve deniz silahları ile saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanarak Ukrayna topraklarındaki kritik öneme sahip tesislere büyük bir saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. (Rusya'ya yönelik) Terör saldırısında kullanılan insansız hava araçlarının üretim tesisleri ve Ukrayna savunma sanayisini destekleyen enerji altyapı işletmeleri hasar gördü. Ukrayna'daki suçlu rejimin gerçekleştireceği hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Lviv'e Oreşnik füzesiyle saldırdı

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Saldırının hedefi bilinmezken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saldırı, Oreşnik füze sisteminin kullanıldığı ikinci saldırı oldu. Rus ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan füzeyi ilk olarak Kasım 2024'te Dnipro şehrini vurmak için kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orta menzilli Oreşnik füzesinin önlenmesinin imkansız olduğunu ve füzeyle düzenlenen saldırının nükleer bir saldırı kadar yıkıcı olabileceğini ifade etmişti. - LVİV

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

