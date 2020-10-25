Rus petrol tankerinde patlama meydana geldi: 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Rus petrol tankerinde patlama meydana geldi: 10 kişi kurtarıldı

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde meydana gelen patlama sonucu gemideki 13 kişilik mürettebattan 10'u kurtarıldı.

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde meydana gelen patlama sonucu gemideki 13 kişilik mürettebattan 10'u kurtarıldı. Rus TASS haber ajansına göre, Azak Denizi'nde bulunan Rusya'ya ait "General Hezi Aslanov" petrol tankerinde patlama meydana geldi. Gemide bulunan 13 kişilik mürettebattan 10'unun kurtarıldığı ve 3'ünün kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın güvenlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği ve petrol buharının patladığı aktarıldı. Tankerde petrol sızıntısının olmadığı ifade edilirken, olayın incelendiği kaydedildi.

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı

Şiddet son bulmuyor! Genç kadın, ölümden balkondan atlayarak kurtuldu

Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu

Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı

Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek