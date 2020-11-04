Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede - Son Dakika

Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede

04.11.2020 15:07
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün alabora olan, Rus Daniiar Mukhitov yaşamını yitirdiği, 32 Rus turistin de kurtarıldığı teknenin kaptanı Ali K. bugün adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün alabora olan, Rus Daniiar Mukhitov yaşamını yitirdiği, 32 Rus turistin de kurtarıldığı teknenin kaptanı Ali K. bugün adliyeye sevk edildi. Ali K. ifadesinde "Sabah 09.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu" dedi. Teknenin alabora olmasına neden olan şiddetli yağış ve fırtına ise başka bir teknedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, dün saat 11.00 sıralarında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan 32 turist ve 5 personel denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi. Teknedekilerden Rus Daniiar Mukhitov'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle ambulanslara alınarak ilçedeki hastanelerde müdahale edildi. Daha sonra diğer turistler de ifadelerinin ardından gelen otobüslerle otellerine gönderildi. Teknenin kaptanı Ali K. ve 4 personel ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Mürettebat savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, teknenin kaptanı Ali K. ise bugün adliyeye sevk edildi.'TURA ÇIKTIĞIMIZDA GÖRÜŞ MESAFESİ AÇIKTI'Kaptan Ali K.'nin savcılıktaki ifadesinde tura çıktıklarında görüş mesafesinin açık olduğunu ve bir anda çıkan rüzgarda teknenin alabora olduğunu söylediği öğrenildi. Ali K., "Sabah 09.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu" dedi. Ayrıca teknenin yeterlilikle ilgili tüm belgelerini tam olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.TEKNE KURTARILIRKEN YENİDEN BATTIBatan tekne ise bugün olay yerinden alındıktan kısa süre sonra Alanya Yat Limanı'na götürülürken Kleopatra açıklarında halatın kopması nedeniyle yeniden battı.FIRTINA ANI KAMERADA

Bu arada, dün meydana gelen olaya neden olan yağış ve fırtınanın şiddeti, denize açılan başka bir teknesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede

Sahil Güvenlik, Alanya, Sabah, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı
Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar         
14:51
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak         
13:53
Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor         
13:25
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
ABD'nin tarihe geçen ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar, yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildi ABD'nin tarihe geçen ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar, yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildi         
12:19
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 15:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei