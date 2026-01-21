Rus Uydusu Gama Işığı Patlamasını Tespit Etti

ST. PETERSBURG, 21 Ocak (Xinhua) -- Rusya'ya ait bir uydu, 11,3 milyar yıl önce meydana gelen güçlü bir gama ışını patlaması tespit etti.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre araştırmacılar, söz konusu patlamanın Güneş'ten onlarca kat daha ağır büyük bir yıldızın çekirdeğinin yerçekimi nedeniyle çökmesi sonucu meydana geldiğine inanıyor.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Ioffe Enstitüsü Deneysel Astrofizik Laboratuvarı'ndan kıdemli araştırmacı Dmitriy Svinkin, uydunun topladığı verilerin, gama ışını patlamalarının gökyüzündeki konumlarının daha doğru şekilde belirlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.