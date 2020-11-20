Rüstem Paşa Camisi cuma namazıyla ibadete açılacak - Son Dakika

Rüstem Paşa Camisi cuma namazıyla ibadete açılacak

20.11.2020 12:15
Rüstem Paşa Camisi cuma namazıyla ibadete açılacak, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camisi, cuma namazıyla ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camisi, cuma namazıyla ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan'ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden biri olan Rüstem Paşa Camisi'nin, 1561 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor. Tarihçiler, caminin Rüstem Paşa'nın ölümünden sonra karısı Mihrimah Sultan tarafından tamamlandığını belirtiyor.

Osmanlı döneminin en süslü camisi olarak ün kazanan camide, 16 bin 600 adet çini kullanıldı. İnşası sırasında İznik atölyelerinin yetersiz kalması üzerine Rüstem Paşa'nın Kütahya'da çini atölyesi kurdurduğu belirtilirken, literatürde, caminin 1660 yılında büyük bir yangın geçirdiği, 1766'daki büyük İstanbul depreminde de önemli ölçüde hasar gördüğü kayıtlı.

Bu depremde minare ve kubbesi yıkılan, bu nedenle, 3. Mustafa döneminde kapsamlı bir tamir yapıldığı ve yapıda bazı değişiklikler olduğu bilinen cami, 2016'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı bir restorasyona alındı.

Camide, restorasyon süresince platform kurulmak suretiyle harim kısmı bırakılarak, ibadet bu şekilde devam etti.

Restorasyon çalışmaları başladığında yapıdaki en önemli sorunun, özellikle dükkanlar katındaki doku kayıplarının yapıyı tümden tehlikeye attığı ve yıkımına neden olabileceği anlaşıldı.

"Mimar Sinan'ın tasarladığı gibi dükkanlar arasında geçiş sağlanmıştır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 4 yıldır devam eden çok kapsamlı restorasyon çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Çalışmalar esnasında caminin bodrum katında bulunan dükkanlar boşaltılıp, özgün olmayan ara duvarlar kaldırılarak Mimar Sinan'ın tasarladığı gibi dükkanlar arasında geçiş sağlandığını anlatan Ersoy, şu bilgileri verd:

"Zamanla açılan muhdes bodrum katlar doldurulmuştur. Çalışmalar sırasında esnafımızın mağdur olmaması için bölüm bölüm imalatlar tamamlanarak dükkan kullanıcılarına teslim edilmiştir. Genel müdürlüğümüzce sürdürülen tüm kapsamlı restorasyon çalışmalarında olduğu gibi bu restorasyonda da onarımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için her türlü imalat projelendirilip, bilim kuruluna danışılarak yapılmıştır.

Rüstem Paşa Camisi restorasyonu kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır. Cami iç harim mekanında halılar toplanmış avizelerin sökümü yapılarak, konservasyon işleminden sonra yerleştirilmiştir. Cami hariminde yer alan mermer minber, korkuluk, pencere söveleri, kemerler ve sütun balıklarının temizlikleri tamamlanmıştır. Fümügasyon (ilaçlama) işlemi yapılarak, kurtlanma olan bölgeler temizlenmiştir. Cami içindeki ünik çiniler koruma kurulunca onaylanan projeler doğrultusunda onarılmış, eksik parçalar tamamlanmıştır. Kündekari kapı ve kepenkler sökülerek atölyeye alınmış, burada temizliği ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine monte edilmiştir. Cami kubbe ve kasnağının projesine uygun güçlendirilmesi yapılıp, kubbe kurşunu değiştirilmiştir. Cami zemininde jeoradar ile inceleme çalışması yapılmıştır. Güçlendirme imalatları tamamlanmıştır."

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Restorasyon, Rüstem Paşa, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rüstem Paşa Camisi cuma namazıyla ibadete açılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı         
12:15
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti         
10:59
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı         
10:17
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:38:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rüstem Paşa Camisi cuma namazıyla ibadete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei