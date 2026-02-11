Rüşvetle İhale Organize Eden Örgüt Davası - Son Dakika
Rüşvetle İhale Organize Eden Örgüt Davası

11.02.2026 10:54
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davası, 200 sanığın yargılanmasıyla devam ediyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası üçüncü haftasında devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, üçüncü haftasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi.

Kaynak: DHA

İhsan Aktaş, Güncel, Suç, Son Dakika

