Son Dakika Haberleri: Rusya, 3 Nükleer Denizaltı İnşa Edecek

Rusya, 3 Nükleer Denizaltı İnşa Edecek

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2019 yılı içerisinde üç nükleer denizaltı üretiminin tamamlanacağını söyledi.

Rusya, 3 Nükleer Denizaltı İnşa Edecek, System.String[]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2019 yılı içerisinde üç nükleer denizaltı üretiminin tamamlanacağını söyledi. Rusya'nın Severodvinsk şehrinde kurmayları ve askeri sanayinin önde gelen yöneticileri ile birlikte toplantı gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya savunma gücü adına önemli bir açıklamada bulundu. Şoygu, Rusya'nın deniz gücü yatırımlarının bu yıl zirveye çıkacağını söyleyerek, "Denizaltılarımızın inşasının tamamlanması ve Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim edilmesi Rusya Savunma Sanayiinin temel görevlerinden biridir. Bu yıl bu çalışmaların tümü tamamlanmalı. Bunlar bizim potansiyelimizi arttıracak, deniz ve okyanuslardaki konumumuzu güçlendirecek" dedi. Şoygu, toplantıda üretimi bu yıl içi tamamlanması planlanan 3 denizaltının nükleer enerji ile çalışacağını, diğer 4 denizaltının ise akaryakıt ve elektrik enerjisi ile güçlendirilerek çalışacağını ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:07:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, 3 Nükleer Denizaltı İnşa Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]