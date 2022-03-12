Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını yakında açıklayacak - Son Dakika
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Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını yakında açıklayacak

12.03.2022 14:23
Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını yakında açıklayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin eylemlerine yönelik yaptırım listesinin hazır olduğunu ve yakında açıklanacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin eylemlerine yönelik yaptırım listesinin hazır olduğunu ve yakında açıklanacağını duyurdu.

Ryabkov, Rus Perviy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin yaptırım kararlarının olumsuz etkilerinden kendisini korumak için çalışacağını, bunun için fırsatlar bulunduğunu belirtti.

ABD'nin eylemlerine yaptırım kararları ile cevap vereceklerini ifade eden Ryabkov, "Liste hazır, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu genel olarak günlük işlerimizin bir parçası. Yakında bunlar açıklanacak." dedi.

"Washington Rusya'ya açıkça ekonomik savaş ilan etti"

Yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile ilgili olmadığını dile getiren Ryabkov, "Bu duruma (yaptırımlara) hazırlanıyorduk. Yaptırımlar özel askeri operasyondan bağımsız, onunla ilgili değil. Bu operasyon olmasaydı bile tüm bu yaptırımları hayata geçirmek için Washington ve yandaşları yine bir sebep bulurdu." diye konuştu.

Batı ülkelerinin "maskelerini çıkardığını" ve Rusya'ya "açıkça ekonomik savaş ilan ettiğini" belirten Ryabkov, ABD'nin ülkesine karşı benzeri görülmemiş yaptırım savaşı karşısında artık ortak güvenin imkansız olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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