Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

24.06.2022 09:39
Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, sert iniş yaptı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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