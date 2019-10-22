Son Dakika Haberleri: Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı
Son Dakika Dünya Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı

Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı

2 saat önce

Rusya'da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Bisikletiyle çocuğunu çeken anne virajı alamayıp kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı, System.String[]

Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağladı. Bisikletiyle çocuğunu çeken anne virajı alamayıp kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi. İnternet ortamında paylaşılan o anın görüntüleri izleyenlerin tepkisine neden oldu.

ÇOCUĞUNU, İPLE BELİNDEN BİSİKLETİNE BAĞLADI

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına bisikletiyle bir kadın çıktı. Virajı alamayan kadın dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü. Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmamayı başardı. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti.

TEPKİ ÇEKEN ANLAR KAMERADA

Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaştı. Görüntüyü izleyenler anneye büyük tepki göstererek yetkililerin soruşturma başlatmasını talep etti. Rusya İçişleri Bakanlığının bu görüntüler üzerine inceleme başlattığı açıklandı.

3. Sayfa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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