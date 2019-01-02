Rusya'da Doğalgaz Patlaması: 9 Ölü, 32 Kişi Kayıp
5 dakika önce
Çelyabinsk bölgesinde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan 9 kişinin cesedine ulaşıldığı, 32 kişinin ise hala enkaz altında olduğu açıklandı. Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi’nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattı 2 gün önce sabah saatlerinde patlamıştı. Patlamada, bina çökmüş ve çevredeki birçok bina da hasar görmüştü. […]The post Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp appeared first on Enerji Enstitüsü.
Çelyabinsk bölgesinde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan 9 kişinin cesedine ulaşıldığı, 32 kişinin ise hala enkaz altında olduğu açıklandı.
Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi'nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattı 2 gün önce sabah saatlerinde patlamıştı. Patlamada, bina çökmüş ve çevredeki birçok bina da hasar görmüştü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürerken Bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, patlamanın gerçekleştiği saatten itibaren enkaz altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 1'i bebek olmak üzere toplam 15 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada 32 kişinin daha enkaz altında olduğu bilgisi verildi. Çalışmaların sürdüğü açıklanırken, binanın büyük bir kısmının enkazının kaldırıldığı, alt katlarda yaşayanlara ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:15
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