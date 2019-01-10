Son Dakika Haberleri: Rusya'da 'Domuz Gribi' Paniği

Rusya'da 'Domuz Gribi' Paniği

2 saat önce

Rusya'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle ilk ölüm haberi gelirken, 24 kişiye domuz gribi teşhisi konuldu.

Rusya'da 'Domuz Gribi' Paniği, System.String[]
Rusya'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle ilk ölüm haberi gelirken, 24 kişiye domuz gribi teşhisi konuldu.

Gürcistan'da 10 kişinin hayatına mal olan ve H1N1 virüsü olarak bilinen hastalık Rusya'da da ortaya çıktı. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 1 kişinin domuz gribi nedeniyle öldüğü açıklandı. Domuz gribi belirtileri arasında görülen ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme hissi ve yorgunluk gibi şikayetler nedeniyle Petersburg'ta toplam 60 kişi hastanelere başvurdu. Hastalara yapılan tetkikler neticesinde 60 kişiden 24'ünde H1N1 virüsüne rastlanıldığı, hastanelerde tedavi altına alınan hastaların yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu öğrenildi. Petersburg'ta yaşanan domuz gribi vakaları nedeniyle Sağlık Bakanlığının bölgede tedbirlerini arttırdığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Petersburg, Rusya Federasyonu, Güncel
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