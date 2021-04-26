Rusya'da "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, Moskova'da AA'ya konuştu - Son Dakika

Sinema ve dizi oyuncusu Meryem Uzerli, Rus sinemasında oynamak istediğini belirterek, " Rusya'dan veya herhangi bir ülkeden film konusunda teklif gelirse ilgilenirim." dedi.

Başrolünü üstlendiği "Kovan" filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Uzerli, AA'nın sorularını yanıtladı.

Uzerli, Moskova Film Festivali'nin çok "prestijli" olduğuna dikkati çekerek, "Bu festivalin heyecanını yaşamak, bir parçası olmak, burada filmimizin gösterimini yapmak çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan Uzerli, Moskova'da sıcak karşılandığını ve birçok insanla tanıştığını söyledi.

Uzerli, "Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir." şeklinde konuştu.

"Çekimler esnasında arıların sokmasına maruz kaldım"

Kovan filminde Ayşe karakterini canlandıran Uzerli, daha önce buna benzer bir karakteri canlandırmadığını ve bunun filmdeki rol tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.

Uzerli, "Ayşe karakteri, şu ana kadar oynadığım karaktere benzemiyor. Ayşe, daha sakin ve daha melankolik bir karakter. Senaryoyu okuduğum zaman, bu projede mutlaka olmak istedim. Bu benim için değişik bir deneyim oldu." dedi.

Çekimlerin Gürcistan sınırları yakınında gerçekleştiğini anlatan Uzerli, çekim süresince doğayla birleştiğini belirtti.

Meryem Uzerli, "Burada inanılmaz bir doğayla karşılaştık. Filmin bazı yerleri, 3 bin metre yükseklikteki bir dağın tepesinde çekildi. Bazen bulutları ayaklarımızın altında görüyorduk. Şehir hayatına tekrardan nasıl alışacağımı bir an düşünmeye başlamıştım." ifadelerini kullandı.

Kovan filminin büyük parçasının doğa için ayrıldığına ve doğayla ilgili derin mesajlar içerdiğine dikkati çeken Uzerli, şöyle devam etti:

"Doğayı kaynak olarak sürekli kullanıyoruz. Doğadan sürekli alıyoruz ama geri vermiyoruz. Şehirde sürekli hızlı bir hayatı yaşıyoruz. Şehirde arabalar, trafik, telefonlar, teknoloji var. Ama nefes alıp doğa içinde olursak, kendi kendimize kavuşuruz. Dünyanın en büyük antidepresanı doğadır. İnsanoğlu, doğadan gelen bir varlıktır. İnsan olarak doğadan uzaklaşırsak, kendimizden de uzaklaşmış oluyoruz. Kovan filminin hikayesi de zaten budur."

Uzerli, film çekimlerinin bazen fedakarlık gerektirdiğini, Kovan filminin çekimleri esnasında arıların sokmasına maruz kaldığını söyledi.

"DNA test sonuçlarına göre yüzde 6-8 Rus kökenliyim"

Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını anlatarak, "Yaptırdığım DNA test sonuçlarında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı." dedi.

Uzerli, "Alında insanın nereden geldiği, nerede doğduğu, cildinin hangi renkte olduğunun hiç bir önemi yok. Benim için herkes aynıdır. Kendimi ve herkesi dünya insanı olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Okul zamanlarında Rus dili dersi aldığını anlatan Uzerli, "Rusça okuyabiliyor, yazabiliyorum. Ancak pratik yapmadığım için birçok şeyi unuttum. Rus arkadaşlarım arada sırada Rusça kelimeleri bana hatırlatıyor. İki üç ay üzerinde çalışırsam, Rus dilini tekrar hatırlarım." diye konuştu.

"Rus sinemasında oynamak istiyorum"

Oyuncu Meryem Uzerli, Rus sinemasını yakından takip ettiğini ve Rus oyuncularından Renata Litvinova'ya hayran olduğunu söyledi.

Rus sinemasında oynamak istediğini dile getiren Uzerli, "Elbette, Rus sinemasındaki projelerde yer almak istiyorum. Sonuçta bir sanatçı olarak buna ülke çapında bakmıyorum. Karşıma pozitif anlamında beni zorlayan bir proje veya karakter çıkarsa neden olmasın? Rusya'dan veya herhangi bir ülkeden film konusunda teklif gelirse ilgilenirim." dedi.

Uzerli, Moskova'da festival kapsamında bu konuda birçok görüşme yaptığını aktardı.

"Yakında bir dizi projesinde yer alacağım"

Yeni projeler üzerinde çalıştığını bildiren Uzerli, 8-10 bölümlük bir dizi projesinde yer alacağı bilgisini paylaştı.

Uzerli, "Yakında sürpriz dolu bir hikayede çok güzel bir karakteri canlandıracağım. Bu dizide izleyicinin beklemediği birçok olay yaşanacak. Bu dizi, izleyiciye koltuğundan kalkmasına izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

"Anne olma hissini ikinci kez yaşadığım için çok mutluyum"

Sürekli yoğunluk içinde olmasına rağmen ocak ayında ikinci kez anne olduğunu anımsatan Uzerli, "Anne olma hissini hayatımda tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Anne olmak dünyanın en büyük mucizesidir. Bundan daha büyük bir mucize yok." şeklinde konuştu.

Hem çocuklarla hem de işiyle aynı anda ilgilenebildiğini belirten Uzerli, kendisine bu konularda sevgilisinin destek verdiğini söyledi.