Son Dakika Haberleri: Rusya'da "Kelebeğin Rüyası" filminin gösterimi yapıldı
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Rusya'da "Kelebeğin Rüyası" filminin gösterimi yapıldı

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Kelebeğin Rüyası" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Rusya'da

Rusya'nın başkenti Moskova'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Kelebeğin Rüyası" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Dom Kino sinema salonunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus sanatsever katıldı.

Büyükelçi Samsar, Türk film ve dizilerinin Rusya'da ilgi gördüğünü belirterek, "Her yıl ülkemizi ziyaret eden 6 milyon Rus turistin yalnızca ülkemize değil, film ve dizilerimize de ilgisi artıyor." dedi.

Rusça alt yazılı olarak gösterilen film izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Yılmaz Erdoğan, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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