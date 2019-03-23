Rusya'da Köpeği Raylara Bağladılar
1 saat önce
Rusya'da kimliği belirsiz kişiler bir köpeği tren raylarına bağladı.
Rusya
'da kimliği belirsiz kişiler bir köpeği tren raylarına bağladı. Trenin makinisti köpeği görünce hareket halindeki yüksek hızlı treni durdurmayı başardı.
Rusya'nın St. Petersburg
şehrinde hem insanlık adına utanç verici hem de gururlandıracak bir olay yaşandı. Petersburg'un Gatchina bölgesinde ilerleyen bir trenin makinisti çok uzak mesafede rayların üstünde bir köpek gördü. Siren ve kornaya basan makinist köpeğin korktuğunu ancak kaçamadığını fark etti. Bunun üzerine makinist trenin frenine basarak treni durdurmaya çalıştı. Treni köpeğe metrelerce mesafede durduran makinist hayvanı ezilmekten son anda kurtardı. Makinist
ödüllendirilecek
Hızla giden treni durdurarak köpeğin yaşamasını sağlayan makinist, olay Rusya'da duyulduktan sonra büyük takdir topladı. Köpeğin yaşamasına sevinen Ruslar ve hayvanseverler köpeğin sahiplenilmesi için kampanya başlattı. Bir gün içinde köpek bir aile tarafından sahiplenildi. Rus Demiryolları kurumu ise tüm riskleri göze alarak treni durdurmayı başaran makinisti ödüllendireceklerini açıkladı. - ST. PETERSBURG
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!