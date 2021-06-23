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Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi - Son Dakika

Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi

23.06.2021 12:34

Rusya'nın Ergaki Milli Parkı'na giren bir ayı 16 yaşındaki çocuğu saldırıp parçalara ayırdı. ''İnsan yiyen canavar ayı'' diye söz edilen aç ayı gencin vücudunun neredeyse yarısını yedi. Kendisini durdurmaya çalışan turistlere de saldıran ayı, yetkililer tarafından çocuğun parçalanmış kalıntılarının üzerinde yatarken bulundu. Olay yerine gelenler ise vahşetle karşı karşıya kaldı.

Rusya'da Moğolistan sınırına yakın Ergaki adındaki bir milli parkta dehşet verici anlar yaşandı. Bir boz ayının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk, ayının pençe darbeleriyle mücadele edemeyince yere yığıldı. O anda hayatını kaybeden çocuk, ayı tarafından parçalanmaya başladı.

VÜCUDUNUN YARISINI YEDİ

Tüm çabalara rağmen ayıyı durduramayan turistler, gencin vücudunun yarısının yendiği anlara da şahit oldu. Yardım gelene kadar ellerindeki çakılarla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalışan turistler ne yaptılarsa da dev ayıyı durduramadı. Ayı bu esnada turistlerden birini de pençeleriyle yere devirerek yaraladı. Ayının olduğu yere tüfekle gelen görevliler ayıyı vursa da yaralı hayvan ormanın içine doğru koşup gözden kayboldu.

Rusya'da dehşete düşüren olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırıp yedi

ÇOCUĞUN PARÇALANMIŞ KALINTILARI ÜZERİNDE BULUNDU

Saatler süren arama sonucunda çocuğun parçalanmış kalıntılarının üzerinde yatarken bulunan ayının akıbeti, milli parktan yapılan açıklamadan öğrenilebildi. Söz konusu açıklamada, "Saatlerce süren takibin ardından insan yiyen ayı park personeli tarafından öldürüldü" denildi.

REHBER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Rusya'nın Abakan şehrinde yaşadığı öğrenilen çocuğun turistlere burada rehberlik yaptığı öğrenildi. Milli parkın müdürü Igor Gryazin, hayatını kaybeden gencin kestirme yoldan gitmek isterken ayıyla karşılaşmış olduğunu düşündüklerini söyledi.

Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi

Moğolistan, Milli, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • Zeynep Nursen: Ayı canavar degil dogal olarak vahşi bir hayvan, cocuk nasıl onun yanına gitmis ki, engelleyen birsey yok muymus? Sorumlusu hayvanat bahcesi yetklileri Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
  • Murat DEMİREGER: Hayvanat bahçesi değil orası. Milli park ilan edilmiş yabani hayat sahası. Temel olarak vahşi doğanın ve bölgedeki ekolojik dengenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ilan edilmiş doğal park diyebiliriz. 0 0 Yayından Kaldır
  • Lokman TSN: Ayı doğal olarak insan YEMEZ, öldürse bile yemez. Burada yediği için CANAVAR ayı diye nitelendiriliyor. 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi - Son Dakika
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