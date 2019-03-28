Rusya'da Metro İstasyonu Saldırısının Azmettiricisi Yakalandı
15 dakika önce
Moskova'da 2010 yılında metro istasyonuna yapılan bombalı saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen kişi yakalandı.
Moskova
'da 2010 yılında metro istasyonuna yapılan bombalı saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen kişi yakalandı.
Moskova'da 29 Mart 2010 tarihinde Lubyanka ve Park Kulturi metro istasyonunda kadın canlı bombalar tarafından intihar saldırısı düzenlenmiş ve gerçekleşen saldırılarda toplam 36 kişi hayatını kaybetmişti. 'Çeçenistan
bağımsızlık savaşçıları' isimli grup tarafından yapıldığı öne sürülen saldırıların üzerinden 9 sene geçti. Rusya
Federal Güvenlik Servisi tarafından takip altında tutulduğu öğrenilen grubun liderlerinden biri olan ve azmettirdiği öne sürülen bir kişi Dağıstan
Özerk Cumhuriyeti'nin Khasavyurt şehrinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüphelinin Dağıstan'dan Moskova'ya götürülmek için yola çıkarıldığı, Moskova'da yapılacak sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:20 Kaynak: İHA
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