Son Dakika Haberleri: Rusya'da Uçak Kaçırma Girişimi.. Şüpheli Gözaltına Alındı

Rusya'da Uçak Kaçırma Girişimi.. Şüpheli Gözaltına Alındı

1 saat önce

Moskova'ya giden uçağı kaçırmak istediği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Rusya'da Uçak Kaçırma Girişimi.. Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Moskova'ya giden uçağı kaçırmak istediği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Görüntüler uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak, sarhoş olduğu iddia edilen yolcunun ikna edilmesinin ardından kalkış yaptığı limana indiği belirtildi. Uçak, Surgut kentinden 1455'te Moskova Şeremetyovo Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. REN TV, Boeing 737 tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.

Şüpheli, havalimanında polis tarafından uçak içinde gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Moskova, Dünya
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