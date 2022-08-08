Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı! - Son Dakika
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Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı!

08.08.2022 17:02
Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı!

Rusya'da yasaklanmalarının ardından Facebook ve Instagram kullanıcı sayıları büyük oranda düşerken Telegram önemli gelişme kaydetti.

Günümüzde hemen herkes internet üzerinde çeşitli platformlar üzerinden haberleşiyor. Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının yanı sıra WhatsApp ve Telegram da haberleşme için çokça kullanılıyor. Uygulamaların kullanım düzeyi ise her ülkede farklı olarak karşımıza çıkıyor.

Telegram, Rusya'da kullanıcı sayısını büyük oranda artırdı

Mediascope araştırma şirketinin verileri, Facebook ve Instagram sosyal ağlarının Rusya'da yasaklanmasının ardından günlük kullanıcıların 2022 yılının ilk yedi ayında büyük oranda azaldığını ortaya koydu. Facebook'un kullanıcı sayısı gelişmelerin ardından 8 kat azalırken, Instagram kullanıcıları ise 4'te 1 oranına düşmüş durumda.

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Instagram kullanıcı kitlesi Mart ayında yüzde 21.5 azalarak Şubat ayında 37.8 milyondan 30 milyona düştü. Nisan ayın ise bu rakam 14.2 milyona kadar eridi. Temmuz ayında Instagram'a erişen günlük ortalama kullanıcı sayısı 10.6 milyona kadar gerilemiş durumda.

Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı!

Facebook cephesinde de kullanıcı sayılarında önemli düşüşler yaşanıyor. Şubat ayında 9 milyon olarak gerçekleşen günlük kullanıcı sayısı, Temmuz ayında ise 1.9 milyona kadar gerilemiş durumda. Facebook'ta 5 dakikadan fazla süren oturum açma işlemleri ise 2.7 milyondan 305 bine kadar düştü.

Tüm gelişmelerin ardından karlı çıkan taraf ise Telegram oldu. Uygulamanın günlük ortalama izleyici kitlesi yüzde 66 büyümüş durumda. Telegram, Ocak ayında 25 milyon olan günlük kullanıcı sayısını Temmuz ayı ile birlikte 41.5 milyona çıkarmayı başardı.

Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı!

Diğer yandan Rusya'nın popüler sosyal medya platformu VKontakte ise benzer bir artış yaşayamadı. Mediascope verilerine göre, VK'nın kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana 46 milyondan sadece 50 milyona yükselmiş durumda.

Siz Rusya'da yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki siz Instagram, Twitter, Facebook ve Telegram arasından hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Telegram, Facebook, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı! - Son Dakika

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