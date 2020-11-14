- Rusya, Dağlık Karabağ'da hava faaliyetlerine başladı - Son Dakika

- Rusya, Dağlık Karabağ'da hava faaliyetlerine başladı

ŞUŞA - Rusya, Dağlık Karabağ'a gönderdiği hava güçleri ile ilk faaliyetlerine başlayarak barış gücü sevkiyatlarına eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına devam ediyor. Rusya 3 gün önce bölgeye Mi-8 ve Mi-24 tipi helikopterlerin yanı sıra İnsansız Hava Araçları göndermişti. Bakanlık bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, helikopterlerle ilk faaliyetlerin dün gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nın dün Barış Gücü askerlerinin Hankendi şehrine girdiğinin açıklanmasının ardından kentte gerçekleştirilen sevkiyatın görüntüleri paylaşıldı. Helikopterlerden çekilen görüntülere göre Rus Barış Gücü askerlerinin askeri araçlarla gözlem noktalarına taşındığı, havadan Hankendi'nin incelendiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüntüler paylaşılırken, "Mi-8 ve Mi-24 helikopterleri Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesindeki ateşkes ve askeri operasyonlar bölgesine Goris'ten Hankendi'ye ilerleyen Rus Barış Gücü askerlerine eşlik ederek güvenliklerini sağladı. Helikopter grubu kontrol bölgelerini havadan izlemenin yanı sıra bölgeye teçhizat ve teknik ekipman gönderiyor" ifadeleri kullanıldı.