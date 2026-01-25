Rusya'dan Herson'daki Ambulans Saldırısına Kınama

MOSKOVA, 25 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde bir ambulansa düzenlenen saldırıda üç sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi nedeniyle Ukrayna'yı kınadı.

Cumartesi günü erken saatlerde, Herson bölgesinde ağır bir hastaya müdahale etmek üzere seyir halindeki ambulans saldırıya uğradı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, aracın tıbbi nakil aracı olduğuna dair ibarelerin açıkça görülebildiğini, buna rağmen aracın Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını belirtti.

Zaharova "Ambulansta bulunan üç sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sivil tıbbi nakil araçlarına yönelik saldırıların uluslararası hukukta yasak olduğunu vurgulamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sözcü, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere yönelik doğrudan saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası ilgili kurumların objektif ve tarafsız bir değerlendirme yapmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.