Rusya'dan Ukrayna'ya Büyük Hava Saldırısı

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik farklı tipte 18 füze ve 293 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, balistik ve seyir füzeleri olmak üzere farklı tipte 18 füze kullanılırken, Rus ordusu Ukrayna'ya 293 İHA fırlattı.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 7 füze ve 240 İHA etkisiz hale getirilirken, kalan füze ve İHA'lar ülke genelinde 24 noktaya isabet etti.

"Kiev bölgesinde durum ağır, yüz binlerce aile elektriksiz kaldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısı nedeniyle ülkedeki sivil altyapıda "büyük yıkımın" meydana geldiğini belirtti.

Ülkesinin Kiev, Dnipropetrovsk, Jitomir, Zaporijya, Odessa, Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerine saldırılar düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Saldırının asıl hedefi yine enerji sektörümüz, üretim tesislerimiz ve trafo merkezlerimizdir." ifadesini kullandı.

Harkiv bölgesindeki bir kargo terminaline yapılan füze saldırısında 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırı yapılan noktalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle Kiev bölgesinde elektrik sorununun yaşandığına işaret ederek, "Kiev bölgesinde durum ağır, yüz binlerce aile elektriksiz kaldı." yorumunu yaptı.

Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Dünya, Rusya'nın bu terörüne Ukrayna'ya yeni yardım paketleri sağlayarak yanıt verebilir. Amerika ve Avrupa ile daha önce kararlaştırılan yardımların hızlandırılmasını bekliyoruz. Rusya, soğuk havanın, savaşı kazanmasına yardımcı olmayacağını anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.