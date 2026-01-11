Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırıları

MOSKOVA, 11 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içinde operasyonel-taktik havacılık yöntemleri, insansız hava araçları (İHA) saldırıları, füzeler ve topçu silahları kullanarak Ukrayna ile bağlantılı çok sayıda askeri hedefi vurduklarını duyurdu.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine enerji sağlayan altyapı tesisleri, yakıt depoları ile Ukrayna askeri birlikleri ve yabancı paralı askerler için geçici konuşlanma merkezleri dahil olmak üzere ülkedeki 153 noktadaki hedefleri vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir Neptün uzun menzilli seyir füzesi ile 70 insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.