Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı

16.03.2022 00:04
Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

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Mersin, Rusya, Mart, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan yola çıkan 'Lilac' gemisi Mersin'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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