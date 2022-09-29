Rusya, BM'den Rus gübresi ve tahılı üzerindeki engellerin kaldırılması konusunda çaba bekliyor - Son Dakika
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Rusya, BM'den Rus gübresi ve tahılı üzerindeki engellerin kaldırılması konusunda çaba bekliyor

29.09.2022 18:54
Rusya, BM'den Rus gübresi ve tahılı üzerindeki engellerin kaldırılması konusunda çaba bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletlerden (BM), Rus gübresi ve tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılması konusunda girişimde bulunmasını beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletlerden (BM), Rus gübresi ve tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılması konusunda girişimde bulunmasını beklediklerini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de yaşanan doğal gaz sızıntıları meselesine değinen Zaharova, gaz sızıntılarının yaşandığı bölgede NATO'ya ait altyapının bulunduğuna ve NATO'nun bu bölgede temmuzda tatbikat düzenlediğine dikkati çekti.

Mariya Zaharova, bu durumdan ABD'nin yararlanabileceğine işaret ederek, "ABD, bir Pentagon temsilcisinin ağzından, olayla ilgili alakalarının olmadığını açıkladı. Ama onların neyi ne şekilde yapmayı iyi bildiğini biliyoruz. Her halükarda, ABD'nin bu konuda açıklama yapması ve bunu kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Gaz sızıntısı olayının araştırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, " Baltık Denizi'ndeki gaz borularında yaşananlara ilişkin uluslararası soruşturmanın objektif olacağına inanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD, Rusya ile ilişkileri bozdu"

Zaharova, AA muhabirinin, "ABD ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamıyla koparılmasının sonuçları ne olabilir?" sorusuna cevaben şunları kaydetti:

"Varsayımda bulunmak istemiyorum. Çünkü ikili ilişkilerin bozulmasını isteyen biz değiliz. Bu konuda söz konusu ideolojiyi benimseyenlere danışmak lazım. Onlar da Washington'da bulunuyor. Biz değil, ABD ikili ilişkileri bozdu ve bunu bilinçli yaptı. ABD, yıllarca Rus diplomatik misyonlarının çalışmasını sınırladı, iş adamlarının çalışmasını engelledi, vatandaşlarımız ve işletmelerimize yönelik enformasyon baskısı ve siyasi baskı uyguladı."

Rus gübresi ve tahılının ihracatına yönelik getirilen kısıtlamalara değinen Zaharova, "BM, Avrupalılar ve Amerikalıların, Rus gübresi ve tahılının küresel piyasalara sevkiyatına yönelik engelleri kaldırmaları yönünde girişimlerini aktifleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, BM'den Rus gübresi ve tahılı üzerindeki engellerin kaldırılması konusunda çaba bekliyor - Son Dakika

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