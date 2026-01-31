Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da İki Yerleşim Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği bildirilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretskoye, Zaporijya bölgesinde de Petrovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 24-30 Ocak'ta Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
