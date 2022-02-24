Rusya, uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Rusya, uçuşları durdurdu

24.02.2022 09:38
Rusya, uçuşları durdurdu

Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı. Donbass Bölgesi'ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, "2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Krasnodar, Havacılık, Rusya, Mart, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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