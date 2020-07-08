Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisi, "vatana ihanet" şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika

Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisi, "vatana ihanet" şüphesiyle tutuklandı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in Danışmanı İvan Safronov, "vatana ihanet" şüphesiyle tutuklandı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in Danışmanı İvan Safronov, "vatana ihanet" şüphesiyle tutuklandı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesinde, eski gazeteci Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO'nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Safronov'un kendisine yöneltilen suçu da kabul etmediği belirtildi.

Mahkemenin kararına itirazda bulunulacak

6 Eylül'de İvan Safronov'un tekrar duruşmasının yapılması öngörülüyor.

Ayrıca yöneltilen suçlama kapsamında Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemede, Safronov'un 2012 itibarıyla Çek istihbaratına çalıştığı iddia edildiğini aktararak, "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor." dedi.

Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.

Safronov'a gazetecilerden destek gösterisi

Bazı gazeteciler, Safronov'a destek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde izinsiz gösteri düzenledi.

Gösteride, yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığı, bazılarının ise serbest bırakıldığı belirtildi.

2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant'ta çalışmıştı

Eski gazeteci İvan Safronov, "vatana ihanet" suçlamasıyla bugün gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savunmuştu.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise Safronov'un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söylemişti.

Safronov, 2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant'ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.

Rus makamları, 2019'da Rus "Su-35" savaş uçaklarının Mısır'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'a "devlet sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle dava açmıştı.

Moskova, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisi, 'vatana ihanet' şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
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