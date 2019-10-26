Son Dakika Haberleri: Rusya, Kırım'da hava tatbikatı yaptı
Son Dakika Güncel Rusya, Kırım'da hava tatbikatı yaptı

Rusya, Kırım'da hava tatbikatı yaptı

16 dakika önce

Rus Hava Kuvvetleri tarafından Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarıyla Kırım'da tatbikat yapıldı.

Rus Hava Kuvvetleri tarafından Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarıyla Kırım'da tatbikat yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Kırım'da Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarının yanı sıra deniz araçlarıyla tatbikat yapıldı. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 7 savaş uçağı ile gerçekleşen tatbikatta senaryoya göre Su-24M tipi uçakla Opuk Bölgesi'nde bulunan Konçerskaya Dağı'nda belirlenen hedefler OFAB-250-270 tipi bombalarla vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı gerçekleşen tatbikat ile ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaşarak tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında uçaklarla Konçerskaya dağlarının 12 kez bombalandığını bu tatbikatta 7 savaş uçağının kullanıldığını ayrıca bu uçakların bombalama tatbikatının yanı sıra manevra ve düşman araçlarını uzaklaştırma tatbikatları da gerçekleştirdiği belirtti.

Geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı tankçı birlikleri yine Opuk bölgesinin kıyı noktalarında 300 asker ve 40 piyade ile tatbikat gerçekleştirmişti.

(İHA)

Rusya, Kırım'da hava tatbikatı yaptı

Rusya, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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