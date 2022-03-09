Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi

09.03.2022 20:05

- Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi Rusya ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

- Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi

SUMİ - Rusya ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Sumi'nin gece 3 kez bombalandığını aktaran Zhyvytskyy, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. Zhyvytskyy ayrıca, 5 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi
Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi
Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi

Ukrayna, Rusya, Sumi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
19:10 İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
19:02 Ayçiçek yağını taşıyan gemi yola çıktı! 15 Mart'ta Türkiye'de
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement