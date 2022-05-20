Rusya'nın Tula Kentindeki Semaver Fabrikası ve Müzesi

TULA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'da çayı demlemek için suyu kaynatmak amacıyla kullanılan geleneksel bir eşya olan semaver, geleneksel bir çay içme seremonisinin parçası olarak kabul ediliyor.

Rusya'nın Tula kentindeki bir fabrikada semaver yapan bir işçi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Rusya'nın Tula kentindeki bir fabrikada bir işçi bir semaveri süslüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Rusya'nın Tula kentindeki bir fabrikadaki raflarda sergilenen semaverler, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Rusya'nın Tula kentindeki bir fabrikada bir işçi bir semaveri boyuyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)