Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Ukrayna, Rus ordusunun bir "İskender-M" tipi balistik füze ve 111 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye füze ve İHA'ları kullanarak hava saldırısı düzenledi.

Rus ordusunun saldırıda bir İskender-M balistik füzesi, "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi İHA'lar olmak üzere 111 İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 80 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Diğer İHA'lar ve bir füzenin, ülkedeki 15 noktaya isabet ettiği bildirilen açıklamada, Ukrayna'nın bazı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulunuldu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun Harkiv'e yönelik hava saldırısında kurumun idari binasının hasar gördüğü belirtildi.